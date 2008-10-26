Чернышова (Иваньшина) Ксения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Иваньшина) Ксения Ефимовна

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Место рождения

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

08.03.1920

Дата смерти

26.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1920

Отец: Иваньшин Ефим Иванович

Мать: Иваньшина Матрёна Ивановна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Около 1940

Муж: Чернышов Николай Федорович

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1941

Сын: Чернышов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Чернышов Николай Федорович

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1949

Дочь: Ермилова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Чернышов Николай Федорович

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Чернышов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Чернышов Николай Федорович

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.07.1953

Дочь: Селина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Чернышов Николай Федорович

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
26.10.2008
Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область