Чернышова (Иваньшина) Ксения Ефимовна
Место рождения
Дата рождения08.03.1920
Дата смерти26.10.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1920
Отец: Иваньшин Ефим Иванович
Бракосочетание
Около 1940
Рождение ребёнка
03.08.1941
Сын: Чернышов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Чернышов Николай Федорович
Рождение ребёнка
17.03.1949
Дочь: Ермилова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Чернышов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Чернышов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Чернышов Николай Федорович
Рождение ребёнка
12.07.1953
Дочь: Селина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Чернышов Николай Федорович
Смерть
26.10.2008