Иноземцев Иван Михаилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.08.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1892
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Иваньшина Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1903
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.08.1915