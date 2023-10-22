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Иноземцев Иван Михаилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.08.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1900 г.р.
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Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Иваньшина Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.08.1915
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