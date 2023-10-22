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Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна
Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1890
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иноземцев Иван
Около 1870 г.р.
Мать
Иноземцева (Крутских) ?
Около 1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец:
Иноземцев Иван
Мать:
Иноземцева ?
Смерть
Неизвестно
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