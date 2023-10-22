Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Иноземцев Иван

Мать: Иноземцева ?

Смерть
Неизвестно
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