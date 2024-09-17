Щеголеватых Гавриил Константинович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Щеголеватых Константин
Мать: Щеголеватых Наталья
Дочь: (Щеголеватых) Любовь Гавриловна
Мать ребёнка: Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна
Сын: Щеголеватых Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна
Сын: Щеголеватых Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна
Дочь: (Щеголеватых) Надежда Гавриловна
Мать ребёнка: Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна
Сын: Щеголеватых Константин Гаврилович
Мать ребёнка: Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна
Сын: Щеголеватых Мирид Гаврилович
Мать ребёнка: Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна
Сын: Щеголеватых Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна
Сын: Щеголеватых Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна