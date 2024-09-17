Щеголеватых Гавриил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголеватых Гавриил Константинович

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Место рождения

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Щеголеватых Константин

Мать: Щеголеватых Наталья

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щеголеватых) Любовь Гавриловна

Мать ребёнка: Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеголеватых Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеголеватых Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щеголеватых) Надежда Гавриловна

Мать ребёнка: Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеголеватых Константин Гаврилович

Мать ребёнка: Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.11.1916

Сын: Щеголеватых Мирид Гаврилович

Мать ребёнка: Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Щеголеватых Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Щеголеватых Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Щеголеватых (Иноземцева) Прасковья Ивановна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Коломенский, Таловский муниципальный район, Воронежская область

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