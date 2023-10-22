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Иноземцева Матрена Ивановна
Иноземцева Матрена Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.04.1892
Дата смерти
09.04.1979
Пол
Женский
Отец
Иноземцев Иван
Около 1870 г.р.
Мать
Иноземцева (Крутских) ?
Около 1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1892
Отец:
Иноземцев Иван
Мать:
Иноземцева ?
Смерть
09.04.1979
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