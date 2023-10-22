Иноземцева Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иноземцева Матрена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1892

Дата смерти

09.04.1979

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
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Место
Комментарий
Рождение
07.04.1892

Отец: Иноземцев Иван

Мать: Иноземцева ?

Смерть
09.04.1979
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