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Иваньшин Тихон Ефимович

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Место рождения

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

24.07.1923

Дата смерти

18.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1923

Отец: Иваньшин Ефим Иванович

Мать: Иваньшина Матрёна Ивановна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогулина Неизвестно

Мать ребёнка: Чернышова Мария Назарьевна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваньшин Неизвестно

Мать ребёнка: Чернышова Мария Назарьевна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваньшин Неизвестно

Мать ребёнка: Чернышова Мария Назарьевна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Мария Назарьевна

Смерть
18.02.2003
Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
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