Иваньшин Тихон Ефимович
Место рождения
Дата рождения24.07.1923
Дата смерти18.02.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1923
Отец: Иваньшин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогулина Неизвестно
Мать ребёнка: Чернышова Мария Назарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваньшин Неизвестно
Мать ребёнка: Чернышова Мария Назарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваньшин Неизвестно
Мать ребёнка: Чернышова Мария Назарьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2003
Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область