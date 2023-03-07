Чернышова (Щеголеватых) Мария Назарьевна
Место рождения
Дата рождения28.05.1924
Дата смерти20.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогулина Неизвестно
Отец ребёнка: Иваньшин Тихон Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваньшин Неизвестно
Отец ребёнка: Иваньшин Тихон Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваньшин Неизвестно
Отец ребёнка: Иваньшин Тихон Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1982
Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область