Чернышова (Щеголеватых) Мария Назарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Щеголеватых) Мария Назарьевна

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Место рождения

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

28.05.1924

Дата смерти

20.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1924

Отец: Щеголеватых Назар Константинович

Мать: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогулина Неизвестно

Отец ребёнка: Иваньшин Тихон Ефимович

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваньшин Неизвестно

Отец ребёнка: Иваньшин Тихон Ефимович

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваньшин Неизвестно

Отец ребёнка: Иваньшин Тихон Ефимович

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иваньшин Тихон Ефимович

Смерть
20.05.1982
Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
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