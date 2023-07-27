Боталов Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти21.12.1931
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Боталов Михаил
Мать: Боталова Авдотья
Рождение ребёнка
28.12.1921
Сын: Боталов Григорий Павлович
Мать ребёнка: Боталова (боталова) Конкордия Елизаровна
Рождение ребёнка
14.09.1923
Дочь: Бабикова Людмила Павловна
Мать ребёнка: Боталова (боталова) Конкордия Елизаровна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Попова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Боталова (боталова) Конкордия Елизаровна
Рождение ребёнка
27.09.1929
Дочь: Бабикова Клара Павловна
Мать ребёнка: Боталова (боталова) Конкордия Елизаровна
Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1932
Дочь: Моисеева (боталова) Лариса Павловна
Мать ребёнка: Боталова (боталова) Конкордия Елизаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Павловна
Мать ребёнка: Боталова (боталова) Конкордия Елизаровна
Смерть
21.12.1931