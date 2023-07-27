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Боталов Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

21.12.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Боталов Михаил

Мать: Боталова Авдотья

Рождение ребёнка
28.12.1921

Сын: Боталов Григорий Павлович

Мать ребёнка: Боталова (боталова) Конкордия Елизаровна

Рождение ребёнка
14.09.1923

Дочь: Бабикова Людмила Павловна

Мать ребёнка: Боталова (боталова) Конкордия Елизаровна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Попова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Боталова (боталова) Конкордия Елизаровна

Рождение ребёнка
27.09.1929

Дочь: Бабикова Клара Павловна

Мать ребёнка: Боталова (боталова) Конкордия Елизаровна

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1932

Дочь: Моисеева (боталова) Лариса Павловна

Мать ребёнка: Боталова (боталова) Конкордия Елизаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Павловна

Мать ребёнка: Боталова (боталова) Конкордия Елизаровна

Смерть
21.12.1931
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