Боталова (Боталова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова (Боталова) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Боталов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Боталов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Боталов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боталов Феофан

Отец ребёнка: Боталов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боталов Агей

Отец ребёнка: Боталов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Михаил

Смерть
Неизвестно
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