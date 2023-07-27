Боталова (Боталова) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Боталов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Боталов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боталов Феофан
Отец ребёнка: Боталов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боталов Агей
Отец ребёнка: Боталов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боталов Михаил
Смерть
Неизвестно