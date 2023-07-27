Боталов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Боталов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Боталова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филанцата

Мать ребёнка: Боталова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Боталова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боталов Феофан

Мать ребёнка: Боталова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боталов Агей

Мать ребёнка: Боталова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Авдотья

Смерть
1924
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