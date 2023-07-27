Боталов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Боталова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филанцата
Мать ребёнка: Боталова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боталова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Боталова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боталов Феофан
Мать ребёнка: Боталова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боталов Агей
Мать ребёнка: Боталова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боталова Авдотья
Смерть
1924