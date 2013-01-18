Бабикова (Боталова) Клара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова (Боталова) Клара Павловна

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Место рождения

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

27.09.1929

Дата смерти

18.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1929

Отец: Боталов Павел Михайлович

Мать: Боталова (боталова) Конкордия Елизаровна

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.08.1955

Дочь: Акимцева (бабикова) Галина Константиновна

Отец ребёнка: Бабиков Константин Александрович

Рождение ребёнка
16.02.1957

Дочь: Донцова (бабикова) Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Бабиков Константин Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1959

Дочь: Нурисламова (бабикова) Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Бабиков Константин Александрович

Рождение ребёнка
23.04.1961

Дочь: Мамарина Вера Константиновна

Отец ребёнка: Бабиков Константин Александрович

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.06.1964

Сын: Бабиков Александр Константинович

Отец ребёнка: Бабиков Константин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабиков Константин Александрович

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
18.01.2013
Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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