Бабикова (Боталова) Клара Павловна
Место рождения
Дата рождения27.09.1929
Дата смерти18.01.2013
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1929
Рождение ребёнка
26.08.1955
Дочь: Акимцева (бабикова) Галина Константиновна
Отец ребёнка: Бабиков Константин Александрович
Рождение ребёнка
16.02.1957
Дочь: Донцова (бабикова) Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Бабиков Константин Александрович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1959
Дочь: Нурисламова (бабикова) Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Бабиков Константин Александрович
Рождение ребёнка
23.04.1961
Дочь: Мамарина Вера Константиновна
Отец ребёнка: Бабиков Константин Александрович
Рождение ребёнка
17.06.1964
Сын: Бабиков Александр Константинович
Отец ребёнка: Бабиков Константин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.2013
Похороны
Неизвестно