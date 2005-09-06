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Бабиков Константин Александрович

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Место рождения

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

21.12.1929

Дата смерти

06.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1929

Отец: Бабиков Александр Егорович

Мать: Бабикова (потапова) Макрина Дмитриевна

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.08.1955

Дочь: Акимцева (бабикова) Галина Константиновна

Мать ребёнка: Бабикова Клара Павловна

Рождение ребёнка
16.02.1957

Дочь: Донцова (бабикова) Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Бабикова Клара Павловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1959

Дочь: Нурисламова (бабикова) Любовь Константиновна

Мать ребёнка: Бабикова Клара Павловна

Рождение ребёнка
23.04.1961

Дочь: Мамарина Вера Константиновна

Мать ребёнка: Бабикова Клара Павловна

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.06.1964

Сын: Бабиков Александр Константинович

Мать ребёнка: Бабикова Клара Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабикова Клара Павловна

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
06.09.2005
Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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