Бабиков Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения21.12.1929
Дата смерти06.09.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1929
Рождение ребёнка
26.08.1955
Дочь: Акимцева (бабикова) Галина Константиновна
Мать ребёнка: Бабикова Клара Павловна
Рождение ребёнка
16.02.1957
Дочь: Донцова (бабикова) Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Бабикова Клара Павловна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1959
Дочь: Нурисламова (бабикова) Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Бабикова Клара Павловна
Рождение ребёнка
23.04.1961
Дочь: Мамарина Вера Константиновна
Мать ребёнка: Бабикова Клара Павловна
Рождение ребёнка
17.06.1964
Сын: Бабиков Александр Константинович
Мать ребёнка: Бабикова Клара Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабикова Клара Павловна
Смерть
06.09.2005
Похороны
Неизвестно