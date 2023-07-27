Бабикова (Потапова) (Потапова) Макрина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1909
Дата смерти21.12.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1909
Рождение ребёнка
21.12.1929
Сын: Бабиков Константин Александрович
Отец ребёнка: Бабиков Александр Егорович
Рождение ребёнка
07.05.1934
Сын: Бабиков Виталий Александрович
Отец ребёнка: Бабиков Александр Егорович
Рождение ребёнка
25.09.1938
Дочь: Дягилева (бабикова) Мира Александровна
Отец ребёнка: Бабиков Александр Егорович
Рождение ребёнка
04.08.1950
Сын: Бабиков Валерий Александрович
Отец ребёнка: Бабиков Александр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Бабиков Александр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Бабиков Александр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сопегина (бабикова) Александрова
Отец ребёнка: Бабиков Александр Егорович
Смерть
21.12.1993