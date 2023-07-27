Бабикова (Потапова) (Потапова) Макрина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабикова (Потапова) (Потапова) Макрина Дмитриевна

Бабикова (Потапова) (Потапова) Макрина Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1909

Дата смерти

21.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1909

Отец: Потапов Дмитрий Артемьевич

Мать: Потапова Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
21.12.1929

Сын: Бабиков Константин Александрович

Отец ребёнка: Бабиков Александр Егорович

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1934

Сын: Бабиков Виталий Александрович

Отец ребёнка: Бабиков Александр Егорович

Рождение ребёнка
25.09.1938

Дочь: Дягилева (бабикова) Мира Александровна

Отец ребёнка: Бабиков Александр Егорович

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1950

Сын: Бабиков Валерий Александрович

Отец ребёнка: Бабиков Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Бабиков Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Бабиков Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сопегина (бабикова) Александрова

Отец ребёнка: Бабиков Александр Егорович

Смерть
21.12.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close