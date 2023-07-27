Потапова (Фадеева) Лукерья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти18.11.1955
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Фадеев Петр
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Артемьевич
Рождение ребёнка
18.07.1909
Дочь: Бабикова (потапова) Макрина Дмитриевна
Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Артемьевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Меновщикова (потапова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова (потапова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисья Дмитриевна
Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Артемьевич
Смерть
18.11.1955