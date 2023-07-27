Потапова (Фадеева) Лукерья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Фадеева) Лукерья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

18.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Фадеев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Артемьевич

Рождение ребёнка
18.07.1909

Дочь: Бабикова (потапова) Макрина Дмитриевна

Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Артемьевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Меновщикова (потапова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова (потапова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисья Дмитриевна

Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Артемьевич

Смерть
18.11.1955
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