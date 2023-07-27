Боталова (Боталова) (Боталова (Боталова)) Конкордия Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1899
Дата смерти18.11.1982
ПолЖенский
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1899
Рождение ребёнка
28.12.1921
Сын: Боталов Григорий Павлович
Отец ребёнка: Боталов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
14.09.1923
Дочь: Бабикова Людмила Павловна
Отец ребёнка: Боталов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Попова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Боталов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
27.09.1929
Дочь: Бабикова Клара Павловна
Отец ребёнка: Боталов Павел Михайлович
Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1932
Дочь: Моисеева (боталова) Лариса Павловна
Отец ребёнка: Боталов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Павловна
Отец ребёнка: Боталов Павел Михайлович
Смерть
18.11.1982