Боталова (Боталова) (Боталова (Боталова)) Конкордия Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова (Боталова) (Боталова (Боталова)) Конкордия Елизаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1899

Дата смерти

18.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1899

Отец: Боталов Елизар Степанович

Мать: Боталова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1921

Сын: Боталов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Боталов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
14.09.1923

Дочь: Бабикова Людмила Павловна

Отец ребёнка: Боталов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Попова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Боталов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
27.09.1929

Дочь: Бабикова Клара Павловна

Отец ребёнка: Боталов Павел Михайлович

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1932

Дочь: Моисеева (боталова) Лариса Павловна

Отец ребёнка: Боталов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Павловна

Отец ребёнка: Боталов Павел Михайлович

Смерть
18.11.1982
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