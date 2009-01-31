Бабикова (Боталова) Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1923
Дата смерти31.01.2009
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1923
Рождение ребёнка
02.04.1948
Дочь: Куликова Тамара Андриановна
Отец ребёнка: Андриан
Рождение ребёнка
1952
Сын: Бабиков Анатолий Валентинович
Отец ребёнка: Бабиков Валентин Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андриан
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.2009