Бабикова (Боталова) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабикова (Боталова) Людмила Павловна

Бабикова (Боталова) Людмила Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1923

Дата смерти

31.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1923

Отец: Боталов Павел Михайлович

Мать: Боталова (боталова) Конкордия Елизаровна

Рождение ребёнка
02.04.1948

Дочь: Куликова Тамара Андриановна

Отец ребёнка: Андриан

Рождение ребёнка
1952

Сын: Бабиков Анатолий Валентинович

Отец ребёнка: Бабиков Валентин Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андриан

Развод
Неизвестно

Муж: Бабиков Валентин Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабиков Валентин Егорович

Смерть
31.01.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close