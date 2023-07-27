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Боталов Елизар Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Боталов Степан

Мать: Матрена

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Боталов Агей

Мать ребёнка: Боталова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
26.08.1899

Дочь: Боталова (боталова) Конкордия Елизаровна

Мать ребёнка: Боталова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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