Боталов Елизар Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Боталов Степан
Мать: Матрена
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Боталов Агей
Мать ребёнка: Боталова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1899
Дочь: Боталова (боталова) Конкордия Елизаровна
Мать ребёнка: Боталова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно