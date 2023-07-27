Боталов Агей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоталов Агей

Боталов Агей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Боталов Елизар Степанович

Мать: Боталова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1909

Сын: Боталов Андриан Агеевич

Мать ребёнка: Боталова Анна

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Боталов Петр Агеевич

Мать ребёнка: Боталова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова (боталова) Елизавета Агеевна

Мать ребёнка: Боталова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Агеевна

Мать ребёнка: Боталова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пластинина (боталова) Евгения Агеевна

Мать ребёнка: Боталова Анна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close