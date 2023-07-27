Боталов Агей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Рождение ребёнка
08.08.1909
Мать ребёнка: Боталова Анна
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Боталов Петр Агеевич
Мать ребёнка: Боталова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова (боталова) Елизавета Агеевна
Мать ребёнка: Боталова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Агеевна
Мать ребёнка: Боталова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пластинина (боталова) Евгения Агеевна
Мать ребёнка: Боталова Анна