Боталов Петр Агеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталов Петр Агеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1889 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Боталов Агей

Мать: Боталова Анна

Смерть
Неизвестно
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