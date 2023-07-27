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Боталов Петр Агеевич
Боталов Петр Агеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1909
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Боталов Агей
Около 1889 г.р.
Мать
Боталова (Боталова) Анна
Около 1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец:
Боталов Агей
Мать:
Боталова Анна
Смерть
Неизвестно
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