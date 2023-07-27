Боталова (Боталова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова (Боталова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1909

Сын: Боталов Андриан Агеевич

Отец ребёнка: Боталов Агей

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Боталов Петр Агеевич

Отец ребёнка: Боталов Агей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова (боталова) Елизавета Агеевна

Отец ребёнка: Боталов Агей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Агеевна

Отец ребёнка: Боталов Агей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пластинина (боталова) Евгения Агеевна

Отец ребёнка: Боталов Агей