Андрусов / Андросов / Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1829
Сын: Андросов / Андрусов / Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Андрусова Феодосия
Бракосочетание
До 1829
Жена: Андрусова Феодосия
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Андрусова Феодосия
Рождение ребёнка
1842
Сын: Андрусов / Андросов / Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Андрусова Феодосия
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Андрусов / Андросов / Максим Николаевич
Мать ребёнка: Андрусова Феодосия
Рождение ребёнка
01.06.1858
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Николаевич
Мать ребёнка: Андрусова Феодосия
Смерть
Неизвестно