Андрусов / Андросов / Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусов / Андросов / Николай Григорьевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич

Мать: Андрусова Анна / Акилина /

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Андросов / Андрусов / Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Андрусова Феодосия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1829

Жена: Андрусова Феодосия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Андрусова Феодосия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Андрусов / Андросов / Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Андрусова Феодосия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Андрусов / Андросов / Максим Николаевич

Мать ребёнка: Андрусова Феодосия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1858

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Николаевич

Мать ребёнка: Андрусова Феодосия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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