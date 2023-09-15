Андросов / Андрусов / Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
17.01.1858
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1860
Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно