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Андросов / Андрусов / Дмитрий Николаевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Андрусов / Андросов / Николай Григорьевич

Мать: Андрусова Феодосия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1858

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Параскева Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.08.1860

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Параскева Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Параскева Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.1868

Сын: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Параскева Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Параскева Ивановна

Смерть
Неизвестно
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