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Андросов / Андрусов / Андрей Дмитриевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

22.08.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1860

Отец: Андросов / Андрусов / Дмитрий Николаевич

Мать: Андросова / Андрусова / Параскева Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.04.1894

Дочь: Агафия Андреевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Мария Васильевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1898

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Мария Васильевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1900

Сын: Андросов / Андрусов / Степан Андреевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Мария Васильевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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