Андросов / Андрусов / Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1860
Рождение ребёнка
14.04.1894
Дочь: Агафия Андреевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Мария Васильевна
Рождение ребёнка
29.01.1898
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Мария Васильевна
Рождение ребёнка
16.05.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно