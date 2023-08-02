Андросова / Андрусова / (Старых) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1894
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Агафия Андреевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.01.1898
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.05.1900
Смерть
Неизвестно