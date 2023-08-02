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Андросова / Андрусова / (Старых) Мария Васильевна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

16.10.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.04.1894

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Агафия Андреевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Дмитриевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1898

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Дмитриевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1900

Сын: Андросов / Андрусов / Степан Андреевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Дмитриевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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