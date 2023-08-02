Андросова / Андрусова / Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1858
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
22.08.1860
Рождение ребёнка
1863
Рождение ребёнка
13.07.1868
Смерть
Неизвестно