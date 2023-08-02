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Андросова / Андрусова / Параскева Ивановна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
17.01.1858

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Николаевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.08.1860

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Николаевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Николаевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.1868

Сын: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Николаевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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