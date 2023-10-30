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Андрусова Феодосия

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Андросов / Андрусов / Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Николай Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1829

Муж: Андрусов / Андросов / Николай Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Николай Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Андрусов / Андросов / Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Николай Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Андрусов / Андросов / Максим Николаевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Николай Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1858

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Николаевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Николай Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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