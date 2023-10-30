Андрусова Феодосия
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Андросов / Андрусов / Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Николай Григорьевич
Бракосочетание
До 1829
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Андрусов / Андросов / Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Рождение ребёнка
01.06.1858
Смерть
Неизвестно