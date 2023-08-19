Андрусов / Андросов / Максим Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Рождение ребёнка
11.03.1885
Сын: Андрусов / Андросов / Алексей Максимович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
02.11.1888
Сын: Андрусов / Андросов / Михаил Максимович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
23.10.1892
Сын: Андрусов / Андросов / Сергей Максимович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Даниловна
Бракосочетание
14.02.1897
Рождение ребёнка
20.09.1898
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно