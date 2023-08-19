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Андрусов / Андросов / Максим Николаевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Андрусов / Андросов / Николай Григорьевич

Мать: Андрусова Феодосия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.03.1885

Сын: Андрусов / Андросов / Алексей Максимович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Даниловна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1888

Сын: Андрусов / Андросов / Михаил Максимович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Даниловна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Даниловна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1892

Сын: Андрусов / Андросов / Сергей Максимович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Даниловна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
14.02.1897

Жена: Андросова / Андрусова / Анна Григорьевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1898

Сын: Андросов / Андрусов / Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Григорьевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Анастасия Даниловна

Смерть
Неизвестно
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