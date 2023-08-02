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Андросова / Андрусова / Анастасия Даниловна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

27.12.1895

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрусов / Андросов / Максим Николаевич

Рождение ребёнка
11.03.1885

Сын: Андрусов / Андросов / Алексей Максимович

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Николаевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Андрусова / Андросова /) Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Николаевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1888

Сын: Андрусов / Андросов / Михаил Максимович

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Николаевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1892

Сын: Андрусов / Андросов / Сергей Максимович

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Николаевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
27.12.1895
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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