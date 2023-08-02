Андросова / Андрусова / Анастасия Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти27.12.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1885
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Андрусова / Андросова /) Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Николаевич
Рождение ребёнка
02.11.1888
Рождение ребёнка
23.10.1892
Смерть
27.12.1895