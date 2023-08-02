Андрусова Анна / Акилина /
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1794
Рождение ребёнка
1794
Рождение ребёнка
1795
Рождение ребёнка
1802
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Андрусов / Андросов / Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1811
Рождение ребёнка
1813
Сын: Андрусов / Андросов / Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Авдотья Гргорьевна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1818
Рождение ребёнка
1822
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно