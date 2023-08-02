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Андрусова Анна / Акилина /

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1794

Муж: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Андрусов / Андросов / Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Андрусов / Андросов / Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Андрусов / Андросов / Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Андрусов / Андросов / Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Андрусов / Андросов / Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Авдотья Гргорьевна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Андрусов / Андросов / Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Андрусов / Андросов / Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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