Андрусов / Андросов / Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андрусова Лукерия
Рождение ребёнка
1817
Сын: Андрусов / Андросов / Минай Яковлевич
Мать ребёнка: Андрусова Лукерия
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Андрусова Лукерия
Рождение ребёнка
1825
Сын: Андрусов / Андросов / Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Андрусова Лукерия
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Мариеа Яковлевна
Мать ребёнка: Андрусова Лукерия
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Андрусова Лукерия
Рождение ребёнка
1834
Сын: Андрусов / Андросов / Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Андрусова Лукерия
Смерть
Неизвестно