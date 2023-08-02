Андрусов / Андросов / Яков Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусов / Андросов / Яков Григорьевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич

Мать: Андрусова Анна / Акилина /

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова Лукерия

Рождение ребёнка
1817

Сын: Андрусов / Андросов / Минай Яковлевич

Мать ребёнка: Андрусова Лукерия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Андрусова Лукерия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Андрусов / Андросов / Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Андрусова Лукерия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Мариеа Яковлевна

Мать ребёнка: Андрусова Лукерия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Андрусова Лукерия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Андрусов / Андросов / Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Андрусова Лукерия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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