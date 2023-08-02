Андрусова Лукерия
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Андрусов / Андросов / Минай Яковлевич
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Андрусов / Андросов / Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Мариеа Яковлевна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Андрусов / Андросов / Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Яков Григорьевич
Смерть
Неизвестно