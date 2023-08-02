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Андрусова Лукерия

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрусов / Андросов / Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Андрусов / Андросов / Минай Яковлевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Яков Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Яков Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Андрусов / Андросов / Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Яков Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Мариеа Яковлевна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Яков Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Яков Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Андрусов / Андросов / Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Яков Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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