Андрусов / Андросов / Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
1813
Сын: Андрусов / Андросов / Даниил Иванович
Мать ребёнка: Андрусова Агафия
Бракосочетание
До 1813
Жена: Андрусова Агафия
Рождение ребёнка
1814
Сын: Андрусов / Андросов / Матвей Иванович
Мать ребёнка: Андрусова Агафия
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрусов / Андросов / Антон Иванович
Мать ребёнка: Андрусова Агафия
Рождение ребёнка
1822
Сын: Андрусов / Андросов / Федор Иванович
Мать ребёнка: Андрусова Агафия
Смерть
Неизвестно