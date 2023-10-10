Андрусов / Андросов / Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусов / Андросов / Иван Григорьевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич

Мать: Андрусова Анна / Акилина /

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Андрусов / Андросов / Даниил Иванович

Мать ребёнка: Андрусова Агафия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1813

Жена: Андрусова Агафия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Андрусов / Андросов / Матвей Иванович

Мать ребёнка: Андрусова Агафия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрусов / Андросов / Антон Иванович

Мать ребёнка: Андрусова Агафия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Андрусов / Андросов / Федор Иванович

Мать ребёнка: Андрусова Агафия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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