Андрусова Агафия
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение ребёнка
1813
Сын: Андрусов / Андросов / Даниил Иванович
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Иван Григорьевич
Бракосочетание
До 1813
Рождение ребёнка
1814
Сын: Андрусов / Андросов / Матвей Иванович
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрусов / Андросов / Антон Иванович
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Андрусов / Андросов / Федор Иванович
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно