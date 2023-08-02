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Андрусов / Андросов / Даниил Иванович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Андрусов / Андросов / Иван Григорьевич

Мать: Андрусова Агафия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Около 1832

Жена: Андросова Прасковья Яковлевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Андрусов / Андросов / Федор Данилович

Мать ребёнка: Андросова Прасковья Яковлевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Анастасия Даниловна

Мать ребёнка: Андросова Прасковья Яковлевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Андрусов / Андросов / Максим Данилович

Мать ребёнка: Андросова Прасковья Яковлевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
27.09.1868

Жена: Андросова / Андрусова / (Лисицина) Фекла Саввична

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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