Андрусов / Андросов / Даниил Иванович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Около 1832
Рождение ребёнка
1833
Сын: Андрусов / Андросов / Федор Данилович
Мать ребёнка: Андросова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Анастасия Даниловна
Мать ребёнка: Андросова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Андрусов / Андросов / Максим Данилович
Мать ребёнка: Андросова Прасковья Яковлевна
Бракосочетание
27.09.1868
Смерть
Неизвестно