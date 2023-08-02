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Андрусов / Андросов / Максим Данилович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Андрусов / Андросов / Даниил Иванович

Мать: Андросова Прасковья Яковлевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Домникия Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1861

Сын: Андрусов / Андросов / Семен Максимович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Домникия Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.06.1866

Дочь: Куницына (Андрусова / Андросова /) Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Домникия Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.09.1870

Дочь: Попов (Андрусова / Андросова /) Евфросиния Максимовна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Домникия Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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