Андрусов / Андросов / Максим Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1861
Рождение ребёнка
02.06.1866
Дочь: Куницына (Андрусова / Андросова /) Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Домникия Ивановна
Рождение ребёнка
26.09.1870
Дочь: Попов (Андрусова / Андросова /) Евфросиния Максимовна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Домникия Ивановна
Смерть
Неизвестно