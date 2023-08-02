Андрусов / Андросов / Семен Максимович
Место рождения
Дата рождения01.02.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1861
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1887
Рождение ребёнка
21.10.1889
Сын: Андрусов / Андросов / Яков Семенович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Мария Даниловна
Рождение ребёнка
22.02.1895
Рождение ребёнка
28.02.1898
Дочь: (Андрусова / Андросова /) Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Мария Даниловна
Смерть
Неизвестно