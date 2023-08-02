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Андрусов / Андросов / Семен Максимович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.02.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1861

Отец: Андрусов / Андросов / Максим Данилович

Мать: Андросова / Андрусова / Домникия Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Мария Даниловна

Рождение ребёнка
02.05.1887

Сын: Андрусов / Андросов / Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Мария Даниловна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.10.1889

Сын: Андрусов / Андросов / Яков Семенович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Мария Даниловна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.02.1895

Сын: Андрусов / Андросов / Василий Семенович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Мария Даниловна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.02.1898

Дочь: (Андрусова / Андросова /) Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Мария Даниловна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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