Андросова / Андрусова / Домникия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросова / Андрусова / Домникия Ивановна

Андросова / Андрусова / Домникия Ивановна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрусов / Андросов / Максим Данилович

Рождение ребёнка
01.02.1861

Сын: Андрусов / Андросов / Семен Максимович

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Данилович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.06.1866

Дочь: Куницына (Андрусова / Андросова /) Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Данилович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.09.1870

Дочь: Попов (Андрусова / Андросова /) Евфросиния Максимовна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Данилович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.