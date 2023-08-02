Андросова / Андрусова / Домникия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1861
Сын: Андрусов / Андросов / Семен Максимович
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Данилович
Рождение ребёнка
02.06.1866
Дочь: Куницына (Андрусова / Андросова /) Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Данилович
Рождение ребёнка
26.09.1870
Дочь: Попов (Андрусова / Андросова /) Евфросиния Максимовна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Данилович
Смерть
Неизвестно