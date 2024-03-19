Андросова / Андрусова / Мария Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Рождение ребёнка
02.05.1887
Рождение ребёнка
21.10.1889
Сын: Андрусов / Андросов / Яков Семенович
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Семен Максимович
Рождение ребёнка
22.02.1895
Рождение ребёнка
28.02.1898
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Семен Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно