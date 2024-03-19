Андросова / Андрусова / Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросова / Андрусова / Мария Даниловна

Андросова / Андрусова / Мария Даниловна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.05.1887

Сын: Андрусов / Андросов / Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Семен Максимович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.10.1889

Сын: Андрусов / Андросов / Яков Семенович

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Семен Максимович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.02.1895

Сын: Андрусов / Андросов / Василий Семенович

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Семен Максимович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.02.1898

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Семен Максимович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрусов / Андросов / Семен Максимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close