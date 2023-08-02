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Андросова Прасковья Яковлевна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

02.09.1866

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Около 1832

Муж: Андрусов / Андросов / Даниил Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Андрусов / Андросов / Федор Данилович

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Даниил Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Даниил Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Андрусов / Андросов / Максим Данилович

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Даниил Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
02.09.1866
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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