Андросова Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти02.09.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1832
Рождение ребёнка
1833
Сын: Андрусов / Андросов / Федор Данилович
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Даниил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Андрусов / Андросов / Максим Данилович
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Даниил Иванович
Смерть
02.09.1866