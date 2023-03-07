Галактион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Его внуки получили фамилии Галактионов, Галашичев, Галашкин
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Галашичев-Галактионов-Галашкин Алексей Галактионович
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о смерти. В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Галашкин-Галашичев-Галактионов Федор Галактионович
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о смерти В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Галашичев-Галактионов-Галашкин Тимофей Галактионович
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о браке В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Галактионов-Галашичев-Галашкин Дмитрий Галактионович
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о смерти. В разные периоды у родни фамилия то Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактион.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галактионов-Галашичев-Галашкин Михаил Галактионович
Мать ребёнка: не указана
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Смерть
Неизвестно