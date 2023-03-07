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Галактион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Его внуки получили фамилии Галактионов, Галашичев, Галашкин
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Галашичев-Галактионов-Галашкин Алексей Галактионович

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти. В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Галашкин-Галашичев-Галактионов Федор Галактионович

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Галашичев-Галактионов-Галашкин Тимофей Галактионович

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Галактионов-Галашичев-Галашкин Дмитрий Галактионович

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти. В разные периоды у родни фамилия то Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактион.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галактионов-Галашичев-Галашкин Михаил Галактионович

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Смерть
Неизвестно
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