Галашичев-Галактионов-Галашкин Алексей Галактионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти27.06.1912 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1822
Отец: Галактион
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти. В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Галашичев-Галактионов-Галашкин Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о смерти В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Благунова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о браке. В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галашичев-Галактионов-Галашкин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галашичев-Галактионов-Галашкин Иван Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галашичев-Галактионов-Галашкин Степан Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Смерть
27.06.1912 ст.
ГАНО 480-7-89 Умер от старости