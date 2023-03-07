Галашичев-Галактионов-Галашкин Алексей Галактионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галашичев-Галактионов-Галашкин Алексей Галактионович

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

27.06.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Галактион

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти. В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Галашичев-Галактионов-Галашкин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Благунова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке. В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галашичев-Галактионов-Галашкин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галашичев-Галактионов-Галашкин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галашичев-Галактионов-Галашкин Степан Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Смерть
27.06.1912 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Умер от старости
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