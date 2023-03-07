Галактионов-Галашичев-Галашкин Михаил Галактионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактионов-Галашичев-Галашкин Михаил Галактионович

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галактион

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Галактионов-Галашичев-Галашкин Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти. В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Смерть
Неизвестно
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