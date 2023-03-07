Галактионов-Галашичев-Галашкин Михаил Галактионович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галактион
Мать: не указана
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Галактионов-Галашичев-Галашкин Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о смерти. В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Смерть
Неизвестно