Галактионов-Галашичев-Галашкин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти17.03.1917 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1876
Отец: Галактионов-Галашичев-Галашкин Михаил Галактионович
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти. В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Галактионов-Галашичев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Галактионова Евдокия Ивановна
Вычислено по записи о смерти. В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
17.10.1908 ст.
Сын: Галактионов-Галашичев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Галактионова Евдокия Ивановна
ГАНО 480-7-89 В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
10.07.1915 ст.
Сын: Галактионов-Галашичев Федор Александрович
Мать ребёнка: Галактионова Евдокия Ивановна
ГАНО 480-7-89 В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1917 ст.
ГАНО 480-7-89 Умер от чахотки