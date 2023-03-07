Галактионов-Галашичев-Галашкин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалактионов-Галашичев-Галашкин Александр Михайлович

Галактионов-Галашичев-Галашкин Александр Михайлович

avatar

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

17.03.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Галактионов-Галашичев-Галашкин Михаил Галактионович

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти. В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Галактионов-Галашичев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Галактионова Евдокия Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти. В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
17.10.1908 ст.

Сын: Галактионов-Галашичев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Галактионова Евдокия Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
10.07.1915 ст.

Сын: Галактионов-Галашичев Федор Александрович

Мать ребёнка: Галактионова Евдокия Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галактионова Евдокия Ивановна

Смерть
17.03.1917 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Умер от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close