Галашкин-Галашичев-Галактионов Федор Галактионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти16.03.1904 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Галактион
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
25.12.1867 ст.
Сын: Галашкин-Галактионов-Галашичев Василий Федорович
Мать ребёнка: Галашкина-Галашичева Анна Ефимовна
ГАНО 504-18-1 В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Галашкина-Галашичева Анна Ефимовна
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1904 ст.
ГАНО 504-18-4 Умер от водянки