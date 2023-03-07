Галашкин-Галашичев-Галактионов Федор Галактионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галашкин-Галашичев-Галактионов Федор Галактионович

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

16.03.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Галактион

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
25.12.1867 ст.

Сын: Галашкин-Галактионов-Галашичев Василий Федорович

Мать ребёнка: Галашкина-Галашичева Анна Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1 В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Галашкина-Галашичева Анна Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галашкина-Галашичева Анна Ефимовна

Смерть
16.03.1904 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4 Умер от водянки
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