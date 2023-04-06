Галашичев-Галактионов-Галашкин Тимофей Галактионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галашичев-Галактионов-Галашкин Тимофей Галактионович

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Галактион

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Бракосочетание
09.01.1884 ст.

Жена: Галашичева Елена Трофимовна (Трифоновна)

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2 Отставного рядового 1-го учебного стрелкового полка Трифона Матвеева дочь девица Елена Трофимова, 23, первым браком.
Смерть
Неизвестно
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