Галашичев-Галактионов-Галашкин Тимофей Галактионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1839
Отец: Галактион
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке В разные периоды у родни фамилия: Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактионович.
Бракосочетание
09.01.1884 ст.
ГАНО 504-18-2 Отставного рядового 1-го учебного стрелкового полка Трифона Матвеева дочь девица Елена Трофимова, 23, первым браком.
Смерть
Неизвестно