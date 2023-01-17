Ларионов Фадей Терентьевич
Место рожденияGolodaevka
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Golodaevka
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Ларионова Феодосия Тимофеевна
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Ларионова Феодосия Тимофеевна
Golodaevka
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ларионов Авксентий Фадеевич
Мать ребёнка: Ларионова Феодосия Тимофеевна
Golodaevka
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Ларионова Феодосия Тимофеевна
Golodaevka
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Колпакова Наталья Фадеевна
Мать ребёнка: Ларионова Феодосия Тимофеевна
Golodaevka
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Golodaevka