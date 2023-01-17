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Ларионов Фадей Терентьевич

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Место рождения

Golodaevka

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ларионов Терентий Анисимович

Мать: Ларионова Анна Афанасьевна

Golodaevka
Рождение ребёнка
1886

Сын: Ларионов Никита Фадеевич

Мать ребёнка: Ларионова Феодосия Тимофеевна

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1888

Сын: Ларионов Степан Фадеевич

Мать ребёнка: Ларионова Феодосия Тимофеевна

Golodaevka
Рождение ребёнка
1895

Сын: Ларионов Авксентий Фадеевич

Мать ребёнка: Ларионова Феодосия Тимофеевна

Golodaevka
Рождение ребёнка
1902

Сын: Ларионов Изот Фадеевич

Мать ребёнка: Ларионова Феодосия Тимофеевна

Golodaevka
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Колпакова Наталья Фадеевна

Мать ребёнка: Ларионова Феодосия Тимофеевна

Golodaevka
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Golodaevka
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