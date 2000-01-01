Ларионов Степан Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Степан Фадеевич

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Место рождения

Golodaevka

Дата рождения

1888

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

1915 г.р.
1919 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ларионов Фадей Терентьевич

Мать: Ларионова Феодосия Тимофеевна

Golodaevka
Рождение ребёнка
1915

Сын: Ларионов Степан Степанович

Мать ребёнка: Ларионова Степанида

Golodaevka
Рождение ребёнка
1919

Сын: Ларионов Василий Степанович

Мать ребёнка: Ларионова Степанида

Golodaevka
Рождение ребёнка
1921

Сын: Ларионов Сергей Степанович

Мать ребёнка: Ларионова Степанида

Golodaevka
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларионова Степанида

Golodaevka
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларионова Степанида

Golodaevka
Работа или профессия
Неизвестно
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