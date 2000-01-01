Ларионов Степан Фадеевич
Место рожденияGolodaevka
Дата рождения1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Golodaevka
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ларионов Степан Степанович
Мать ребёнка: Ларионова Степанида
Golodaevka
Рождение ребёнка
1919
Сын: Ларионов Василий Степанович
Мать ребёнка: Ларионова Степанида
Golodaevka
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ларионов Сергей Степанович
Мать ребёнка: Ларионова Степанида
Golodaevka
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ларионова Степанида
Golodaevka
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ларионова Степанида
Golodaevka
Работа или профессия
Неизвестно