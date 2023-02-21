Ларионова Феодосия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Феодосия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Ларионов Никита Фадеевич

Отец ребёнка: Ларионов Фадей Терентьевич

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1888

Сын: Ларионов Степан Фадеевич

Отец ребёнка: Ларионов Фадей Терентьевич

Golodaevka
Рождение ребёнка
1895

Сын: Ларионов Авксентий Фадеевич

Отец ребёнка: Ларионов Фадей Терентьевич

Golodaevka
Рождение ребёнка
1902

Сын: Ларионов Изот Фадеевич

Отец ребёнка: Ларионов Фадей Терентьевич

Golodaevka
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Колпакова Наталья Фадеевна

Отец ребёнка: Ларионов Фадей Терентьевич

Golodaevka
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1927
Golodaevka
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