Ларионова Феодосия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1927
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Ларионов Фадей Терентьевич
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Ларионов Фадей Терентьевич
Golodaevka
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ларионов Авксентий Фадеевич
Отец ребёнка: Ларионов Фадей Терентьевич
Golodaevka
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Ларионов Фадей Терентьевич
Golodaevka
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Колпакова Наталья Фадеевна
Отец ребёнка: Ларионов Фадей Терентьевич
Golodaevka
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1927
Golodaevka