Колпакова (Ларионова) Наталья Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпакова (Ларионова) Наталья Фадеевна

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Место рождения

Golodaevka

Дата рождения

1903

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Ларионов Фадей Терентьевич

Мать: Ларионова Феодосия Тимофеевна

Golodaevka
Бракосочетание
1925

Муж: Колпаков Родион Сафонович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Колпаков Иван Родионович

Отец ребёнка: Колпаков Родион Сафонович

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Раиса Родионовна

Отец ребёнка: Колпаков Родион Сафонович

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1932

Сын: Колпаков Тарас Родионович

Отец ребёнка: Колпаков Родион Сафонович

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1992
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