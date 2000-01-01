Колпакова (Ларионова) Наталья Фадеевна
Место рожденияGolodaevka
Дата рождения1903
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Golodaevka
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Колпаков Родион Сафонович
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Раиса Родионовна
Отец ребёнка: Колпаков Родион Сафонович
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1932
Сын: Колпаков Тарас Родионович
Отец ребёнка: Колпаков Родион Сафонович
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1992