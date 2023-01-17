Ларионов Авксентий Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Авксентий Фадеевич

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Место рождения

Golodaevka

Дата рождения

1895

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

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1929 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Ларионов Фадей Терентьевич

Мать: Ларионова Феодосия Тимофеевна

Golodaevka
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларионова Надежда Парфёновна

Golodaevka
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларионова Надежда Парфёновна

Golodaevka
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Антонина Авксентьевна

Мать ребёнка: Ларионова Надежда Парфёновна

Golodaevka
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларионова Надежда Парфёновна

Golodaevka
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларионова Надежда Парфёновна

Golodaevka
Рождение ребёнка
26.07.1939

Дочь: Рогожина Мария Авксентьевна

Мать ребёнка: Ларионова Надежда Парфёновна

Golodaevka
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларионова Надежда Парфёновна

Golodaevka
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларионова Надежда Парфёновна

Golodaevka
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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