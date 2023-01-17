Ларионов Авксентий Фадеевич
Место рожденияGolodaevka
Дата рождения1895
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Golodaevka
Рождение ребёнка
1926
Golodaevka
Рождение ребёнка
1927
Golodaevka
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Антонина Авксентьевна
Мать ребёнка: Ларионова Надежда Парфёновна
Golodaevka
Рождение ребёнка
1930
Golodaevka
Рождение ребёнка
1932
Golodaevka
Рождение ребёнка
26.07.1939
Дочь: Рогожина Мария Авксентьевна
Мать ребёнка: Ларионова Надежда Парфёновна
Golodaevka
Рождение ребёнка
1939
Golodaevka
Рождение ребёнка
1945
Golodaevka
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis